Pieve Emanuele rubinetto lasciato aperto provoca un allagamento | così vengono scoperti 70 chili di hashish nell’appartamento

Pieve Emanuele (Milano) – Lasciano il rubinetto dell’acqua aperto e, dopo l’arrivo dei vigili del fuoco e dei Carabinieri, nell’appartamento vengono scoperti 70 chili di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un 54enne e un 30enne. I Carabinieri della stazione di Pieve Emanuele sono intervenuti in un appartamento di via Verdi, in quel momento disabitato, a seguito di una richiesta pervenuta ai vigili del fuoco. I pompieri erano stati chiamati per un’importante perdita d’acqua, con conseguente allagamento che stava interessando anche le parti comuni del condominio, causata da un rubinetto lasciato aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pieve Emanuele, rubinetto lasciato aperto provoca un allagamento: così vengono scoperti 70 chili di hashish nell’appartamento

