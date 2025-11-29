Pietro Polese | l’artista dell’Alpine A110

Tuttorally.news | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trevigiano doc, con la berlinetta francese seppe mettersi in mostra vincendo parecchie gare tra cui la prima edizione del Campagnolo. Al suo attivo anche una 24 Ore di Le Mans con la De Toamso Pantera. È mancato nelle prime ore di giovedì 16 novembre Pietro Polese, un grande interprete del volante che sulle strade del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Pietro Polese L8217artista Dell8217alpine