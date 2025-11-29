Pietro Polese | l’artista dell’Alpine A110
Trevigiano doc, con la berlinetta francese seppe mettersi in mostra vincendo parecchie gare tra cui la prima edizione del Campagnolo. Al suo attivo anche una 24 Ore di Le Mans con la De Toamso Pantera. È mancato nelle prime ore di giovedì 16 novembre Pietro Polese, un grande interprete del volante che sulle strade del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
