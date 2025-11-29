Piazza Franco Battiato trasformata in uno spazio dedicato alla salute

Una piazza colorata, vivace e affollata ha accolto “Prevenzione in Piazza”, l’appuntamento promosso dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania che ha registrato nell’intera giornata di ieri un’ampia partecipazione e numerose adesioni ai servizi sanitari proposti. Giovani, scuole, docenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it