Piazza Franco Battiato trasformata in uno spazio dedicato alla salute
Una piazza colorata, vivace e affollata ha accolto “Prevenzione in Piazza”, l’appuntamento promosso dal dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania che ha registrato nell’intera giornata di ieri un’ampia partecipazione e numerose adesioni ai servizi sanitari proposti. Giovani, scuole, docenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Franco Moreno e Santo piazza Video ufficiale su YouTube grazie - facebook.com Vai su Facebook
A Riposto si intitola una piazza a Franco Battiato. Nel quartiere Scariceddu, a pochi passi dalla casa natale dell’artista - Un paio di anni fa nello stesso luogo, di fronte il porto, è stato realizzato un bellissimo murale. Riporta lasicilia.it
A Riposto una piazza intitolata a Franco Battiato - Un luogo della memoria, nel quartiere Scariceddu vicino alla casa natale dell’artista diventato spontaneamente una tappa per i visitatori ... Si legge su rainews.it
Franco Battiato rivive con un murale nella natia Riposto - È così che l'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri ha immaginato Franco Battiato nell'opera monumentale realizzata nel cuore ... Come scrive ansa.it