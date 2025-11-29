Piastri vince la sprint in Qatar e tiene aperta la lotta per il titolo

L'australiano risale a -22 da Norris, terzo alle spalle anche di Russell. Male le Ferrari LOSAIL (QATAR) - Oscar Piastri domina la sprint race del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1 e tiene ancora aperta la lotta per il titolo. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, non ha avuto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

piastri vince la sprint in qatar e tiene aperta la lotta per il titolo

