Piastri vince la sprint in Qatar e tiene aperta la lotta per il titolo
L'australiano risale a -22 da Norris, terzo alle spalle anche di Russell. Male le Ferrari LOSAIL (QATAR) - Oscar Piastri domina la sprint race del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1 e tiene ancora aperta la lotta per il titolo. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, non ha avuto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
