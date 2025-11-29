Piastri | La Sprint dà pochi punti ma prendo tutto

Le parole di Oscar Piastri dopo aver conquistato la pole nelle qualifiche della Sprint del GP del Qatar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Piastri: "La Sprint dà pochi punti, ma prendo tutto..."

OSCAR PIASTRI IL PIÙ VELOCE DELLE QUALIFICHE SPRINT DEL QATAR DAVANTI A GEORGE RUSSELL E LANDO NORRIS Solo sesto Max Verstappen, che ha commesso un errore nel suo primo giro lanciato. Settimo Andrea Kimi Antonelli, nono C

