Piastri | La Sprint dà pochi punti ma prendo tutto

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Oscar Piastri dopo aver conquistato la pole nelle qualifiche della Sprint del GP del Qatar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piastri: "La Sprint dà pochi punti, ma prendo tutto..."

