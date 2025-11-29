Piastri fa la pole al GP Qatar | sarà lotta con Norris e Verstappen Ferrari disastrosa
Piastri in pole al GP Qatar. In prima fila anche Lando Norris. Poi Verstappen e Russell. Quinto Antonelli. Ferrari decima con Leclerc e diciottesima con Hamilton. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Formula1 Vittoria nella #sprint a #Piastri (McLaren), con il compagno papaya Norris 3º; in mezzo la Mercedes di Russell. 4º Verstappen (Red Bull), male le Ferrari (13º Leclerc, 17º Hamilton); 5º Antonelli (Mercedes). Alle 19 italiane le qualifiche per la pole d - facebook.com Vai su Facebook
F1 Gp Qatar, la Sprint Race: Piastri parte in pole davanti a Russell, Norris 3°. Leclerc nono La diretta Vai su X
Gp Qatar 2025: pole di Piastri davanti a Norris, terzo Verstappen - Dopo aver vinto la gara sprint, Oscar Piastri conquista anche la pole del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale di F1. Lo riporta lapresse.it
F1, Oscar Piastri: “Importante vincere la Sprint, ma ora sarà fondamentale la pole nelle qualifiche” - Sorride Oscar Piastri al termine della Sprint del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Da oasport.it
GP Qatar 2025, Qualifiche: Piastri demolisce il record della pista in Q2 – DIRETTA - La cronaca minuto per minuto delle Qualifiche del GP del Qatar di F1 in pista sul circuito di Lusail, tutti a caccia di Piastri ... Come scrive formulapassion.it