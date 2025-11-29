Piastri fa la pole al GP Qatar | sarà lotta con Norris e Verstappen Ferrari disastrosa

Piastri in pole al GP Qatar. In prima fila anche Lando Norris. Poi Verstappen e Russell. Quinto Antonelli. Ferrari decima con Leclerc e diciottesima con Hamilton. 🔗 Leggi su Fanpage.it

piastri fa pole gpGp Qatar 2025: pole di Piastri davanti a Norris, terzo Verstappen - Dopo aver vinto la gara sprint, Oscar Piastri conquista anche la pole del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale di F1. Lo riporta lapresse.it

piastri fa pole gpF1, Oscar Piastri: “Importante vincere la Sprint, ma ora sarà fondamentale la pole nelle qualifiche” - Sorride Oscar Piastri al termine della Sprint del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Da oasport.it

piastri fa pole gpGP Qatar 2025, Qualifiche: Piastri demolisce il record della pista in Q2 – DIRETTA - La cronaca minuto per minuto delle Qualifiche del GP del Qatar di F1 in pista sul circuito di Lusail, tutti a caccia di Piastri ... Come scrive formulapassion.it

