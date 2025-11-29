Piastri domina la Sprint in Qatar su Russell Norris e Vestrappen Affonda la Ferrari

Oscar rosicchia due punti a Lando, Max ne perde solo uno e resta in corsa per il Mondiale. Leclerc 13°, Hamilton 17°. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Piastri domina la Sprint in Qatar su Russell, Norris e Vestrappen. Affonda la Ferrari

Oscar Piastri domina la prima sessione di libere a Losail, mentre Norris e Verstappen inseguono. La lotta per la Sprint si fa già incandescente - facebook.com Vai su Facebook

Verstappen domina Las Vegas. Norris e Piastri squalificati: podio per Russell e Antonelli! Classifica stravolta a due gare dalla fine. #F1 #LasVegasGP #Verstappen #McLaren #Antonelli #Russell Vai su X

Sprint Race F1: Piastri domina in Qatar, deludono ancora le Ferrari di Leclerc e Hamilton - La Formula 1 fa tappa al Lusail International Circuit per il GP del Qatar 2025: oggi pomeriggio è andata in archivio la Sprint Race. corrieredellosport.it scrive

Formula 1, Piastri vince la sprint race e si avvicina a Norris in classifica. Il mondiale a tre con Verstappen è ancora apertissimo - Piastri domina la Sprint Race del GP del Qatar davanti a Russell e Norris e riapre il Mondiale. Scrive panorama.it

Piastri domina la Sprint del Qatar. Russell e Norris sul podio, Verstappen 4°. Male le Ferrari - Il pilota australiano della McLaren recupera due punti al compagno di squadra nella lotta Mondiale. Da repubblica.it