Piastri conquista la pole in Qatar davanti a Norris e Verstappen

Ilgiornaleditalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delude ancora la Ferrari: decimo Leclerc, addirittura 18esimo Hamilton LOSAIL (QATAR) - Oscar Piastri continua a dominare il weekend del Gran Premio del Qatar 2025 di Formula 1. L'australiano, dopo la vittoria nella spint race, conquista anche la pole position sul tracciato di Losail in 1'19"387. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

piastri conquista la pole in qatar davanti a norris e verstappen

© Ilgiornaleditalia.it - Piastri conquista la pole in Qatar davanti a Norris e Verstappen

Leggi anche questi approfondimenti

piastri conquista pole qatarGp Qatar 2025: pole di Piastri davanti a Norris, terzo Verstappen - Dopo aver vinto la gara sprint, Oscar Piastri conquista anche la pole del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale di F1. Lo riporta lapresse.it

piastri conquista pole qatarPiastri conquista la pole in Qatar davanti a Norris e Verstappen - L'australiano, dopo la vittoria nella spint race, conquista anche la pole position sul tracci ... Come scrive laprovinciacr.it

piastri conquista pole qatarF1, GP Qatar. Pole di Piastri davanti a Norris, terzo Verstappen per la gara di domani - Il pilota australiano della Mclaren, vincitore della gara sprint, ha preceduto il compagno di squadre e lea ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piastri Conquista Pole Qatar