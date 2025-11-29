Piante in giardino marijuana e hashish già pronti in casa | denunciato

Nel corso di controlli svolti dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena nell'area della Valpolcevera è stato denunciato un 50enne per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Nella casa dell'uomo sono state trovate due piante di canapa e circa 80 grammi di marijuana pronta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

