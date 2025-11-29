Piacenza non si ferma più | 3-0 a Monza con un Mandiraci dominante

La Gas Sales soffre nei primi due set ma decide nel finale, poi dilaga. Monza al sesto ko di fila e sempre più in crisi alla vigilia di Civitanova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

