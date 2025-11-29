Piacenza non si ferma più | 3-0 a Monza con un Mandiraci dominante
La Gas Sales soffre nei primi due set ma decide nel finale, poi dilaga. Monza al sesto ko di fila e sempre più in crisi alla vigilia di Civitanova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 1° dicembre il mondo si ferma per ricordare che l’#AIDS esiste ancora e che la prevenzione è la nostra arma più forte. A Piacenza, Ausl, 118, Comune, Croce Rossa, La Ricerca e Arcigay uniscono le forze per una giornata dedicata a informazione, consapev - facebook.com Vai su Facebook
Vogliono eliminare la fermata dell'unico Frecciarossa che ferma a Piacenza proveniente da Roma alla sera tardi. Ancora una volta Piacenza penalizzata. I nostri parlamentari si facciano sentire. Speriamo... Vai su X
Diretta/ Trento Piacenza (risultato finale 3-1): la chiude Bartha! (volley, 17 aprile 2025) - 1 per Trento il terzo set contro Piacenza in questa diretta, in una frazione ben giocata dai padroni di casa sia sul piano difensivo che in fase di costruzione. Si legge su ilsussidiario.net