Piacenza Expo Pagani Pc Oltre | Serve una strategia di rilancio

Nel 2024, anno in cui non c’era Geofluid, la fiera più importante, il tanto ricercato segno più c’era, con 3mila euro di utili, mentre nel 2023, con Geofluid, fu di 235mila euro. Però, analizzando i conti di Piacenza Expo, i consiglieri comunali hanno contestato l’atteggiamento della governance. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti simili trattati di recente

Aibes è stata presente alla Fiera dei Vini di Piacenza! @piacenzaexpoofficial #FieradeiVini #Aibes1949 #piacenza #wine - facebook.com Vai su Facebook

Il Sindaco Chiassai Martini invitato a Piacenza Expo dlvr.it/TNzrLW ? #Sindaco Vai su X

Piacenza Expo, Pagani (Pc Oltre): «Serve una strategia di rilancio» - La consigliera: «Ha senso una struttura con più amministratori e revisori che dipendenti? Si legge su ilpiacenza.it

Piacenza Expo al top: "Quattro nuovi eventi e investimenti green. Vogliamo crescere" - Il presidente Cavalli: dal bilancio alle presenze, il 2023 è da record "Tra espositori e visitatori portiamo in città circa 200mila persone. Secondo ilrestodelcarlino.it

Piacenza Expo, ritorno al futuro. Vetrina per le nuove tecnologie: "Da sempre al fianco delle Pmi" - "Il 2024 è stato un anno di nuovi eventi ("Due Tempi Bei Tempi", "Moto Expo Piacenza" e "Aquawatt", una ... quotidiano.net scrive