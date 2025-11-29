Pesci di cioccolata per mille bambini in difficoltà | sant' Andrea arriva in ospedale e nelle case famiglia

Viterbo si prepara a rinnovare una delle sue tradizioni più amate, quella di sant'Andrea, con un gesto che unisce la dolcezza della festa alla solidarietà concreta verso i più piccoli. In vista della ricorrenza del 30 novembre, il Comune ha acquistato novecento pesci di cioccolata da distribuire. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

