I cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati a Po’ Bandino, frazione del comune di Città della Pieve in provincia di Perugia, all’interno di un’abitazione. I due, ultracinquantenni, erano conviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Perugia. Tra le ipotesi c’è che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perugia, trovati i cadaveri di un uomo e una donna: ipotesi femminicidio-suicidio

