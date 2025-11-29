Femminicidio-suicidio a Città della Pieve, in provincia di Perugia. Un maresciallo in congedo dell’Aeronautica militare ha ucciso la compagna con un colpo di pistola al petto si è tolto la vita sparandosi in bocca con la stessa arma. I due convivevano nell’abitazione in cui sono stati trovati i corpi, al piano terra. La donna lavorava come addetta alle pulizie. Poco prima delle 12, l’uomo aveva contattato un familiare anticipando le sue intenzioni: l’allarme è stato immediatamente girato alle forze dell’ordine, ma all’arrivo dei carabinieri il delitto si era già consumato. Sono in corso verifiche per accertare se l’uomo detenesse regolarmente l’arma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perugia, femminicidio-suicidio a Città della Pieve: l'abitazione in cui è avvenuto il delitto