Il Perù ha dichiarato ieri lo stato di emergenza al confine con il Cile e ha annunciato l’invio di militari per rafforzare i controlli, temendo un’ondata di migranti in fuga dalla possibile elezione di un presidente di estrema destra in Cile. La misura sarà applicata nella regione di Tacna (nel sud del Perù) per 60 giorni, in previsione della possibile vittoria alle elezioni presidenziali del candidato cileno di estrema destra Jose Antonio Kast, che ha promesso di espellere i migranti privi di documenti. Chi è Kast. José Antonio Kast, formatosi all’interno dell’Unión Demócrata Independiente (Udi), un movimento politico creato nel 1983 da Jaime Guzmán, principale teorico e consigliere della dittatura cilena, nonché artefice dei tratti centrali dell’istituzionalità del regime civico-militare, è, invece, il leader e fondatore del Partido Republicano, nato nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perù dichiara lo stato di emergenza al confine con il Cile