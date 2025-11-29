Perquisizione dell’anticorruzione a casa del capo di gabinetto di Zelensky | il presidente ucraino costretto a far dimettere il fedelissimo Yermak

Volodymyr Zelensky perde pezzi nell’ora più difficile dei negoziati e resetta l’ufficio presidenziale. Venerdì sera il presidente ucraino ha annunciato le dimissioni del suo onnipotente capo di gabinetto, Andrii Yermak, la cui residenza era stata perquisita nella mattinata dagli investigatori anticorruzione. Le perquisizioni che probabilmente hanno riguardato anche gli uffici di presidenza, sono arrivate mentre Kiev è sotto la pressione degli Stati Uniti per la firma di un accordo di pace con la Russia che, nel frattempo, non perde occasione di ribadire che “stiamo trattando solo con Washington”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perquisizione dell’anticorruzione a casa del capo di gabinetto di Zelensky: il presidente ucraino costretto a far dimettere il fedelissimo Yermak

