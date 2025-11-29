Perché un acquario educativo in classe? Cicli dell’azoto e segreti della vita acquatica nelle scuole del primo ciclo

Un acquario educativo è molto più di un semplice contenitore d’acqua popolato da pesci e piante; rappresenta un microcosmo dinamico in cui osservare da vicino i delicati equilibri della vita acquatica, un laboratorio vivente che stimola curiosità, metodo scientifico, capacità di osservazione critica e senso di responsabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

