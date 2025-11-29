Milano – Il carissimo estinto. Mistero sul lascito di Pippo Baudo. Secondo quanto ha svelato ‘Il Fatto’, gli eredi non avrebbero ancora accettato, a quasi tre mesi di distanza dall’apertura del testamento, l’eredità. Gli eredi principali sono la figlia Tiziana, avuta da Angela Lippi nel 1970, e Alessandro, figlio di Mirella Adinolfi, riconosciuto nel 1996. C’è anche Dina Minna, la storica assistente che ha lavorato a fianco a fianco col presentatore per 36 anni, a cui il testamento riserverebbe una quota quasi pari a quella dei figli. Le ultime volontà del presentatore erano state aperte dal notaio Renato Carraffa di Bracciano il 9 settembre alla presenza di Tiziana, Alessandro e Dina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché nessuno reclama l’eredità di Pippo Baudo? I 10 milioni ai due figli e all’assistente Dina Minna, i dubbi su patrimonio e quote del lascito