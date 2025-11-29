Perché lo studio della McCullough Foundation non dimostra un collegamento tra autismo e vaccini

Diverse condivisioni Facebook riportano i risultati di uno “ studio ” della McCullough Foundation sul presunto collegamento tra vaccini e autismo. Questi risultati che sembrano dare ragione ai No vax sono in realtà privi di fondamento. Vediamo perché. Per chi ha fretta:. Alcuni utenti “free-vax” condividono uno studio su vaccini e autismo.. Il documento non revisionato risulta auto-prodotto da un gruppo di autori noti per la diffusione di fake news sui vaccini.. La comunità scientifica è concorde nell’escludere evidenze di un collegamento causale tra vaccini e autismo.. Analisi. Le condivisioni del presunto studio su vaccini e autismo sono accompagnate dalla seguente didascalia: Un rapporto storico rivela che la vaccinazione è il fattore di rischio dominante per i disturbi dello spettro autistico L’autorevole analisi della McCullough Foundation su oltre 300 studi fornisce la sintesi più completa ad oggi sulle possibili cause dell’autismo. 🔗 Leggi su Open.online