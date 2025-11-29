Perché in Juve-Cagliari l'arbitro non ha fischiato rigore su Palestra e il VAR non è intervenuto

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio da moviola capita dopo nemmeno un minuto di partita. Cosa ha visto il direttore di gara, Crezzini: la dinamica dell'azione e del contatto spiegano tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

perch233 juve cagliari arbitroPerché in Juve-Cagliari l’arbitro non ha fischiato rigore su Palestra e il VAR non è intervenuto - Sono gli ospiti che reclamano un calcio di rigore per il contatto tra Palestra e Kostic. Da fanpage.it

perch233 juve cagliari arbitroSerie A, Juventus-Cagliari, formazioni ufficiali: Spalletti ha deciso, un'esclusione eccellente - 26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto ... Scrive sport.virgilio.it

perch233 juve cagliari arbitroJuventus-Cagliari, contatto Kostic-Palestra. Marelli: "Perché il VAR non è intervenuto" - Infatti a pochi secondi dal calcio d'inizio allo Stadium nel match contro la Juventus,. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Juve Cagliari Arbitro