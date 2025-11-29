Perché i ricchi finanziano il mondo della cultura che li dipinge da potenti schiavisti?
Il sistema liberista è una ragnatela di interrelazioni tra ricchi e poveri, istruiti e ignoranti, schiavi e schiavisti che si schiavizzano reciprocamente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Sam ‘. . Ricchi E Poserai & Giovanni Zarrella - Sarà perché ti amo - facebook.com Vai su Facebook
I ricchi inquinano di più. A danno dei poveri - Un miliardario inquina in un giorno quello che il più povero inquina in un anno: non è certo una novità che i più poveri e i più fragili subiscono in misura maggiore gli effetti del cambiamento ... avvenire.it scrive
Super ricchi sempre più ricchi, +33 miliardi in 10 anni: le loro "briciole" sfamerebbero il mondo - Secondo un’analisi di Oxfam, la ricchezza degli uomini più facoltosi del pianeta è cresciuta di 33 miliardi di dollari negli ultimi dieci anni. Riporta tgcom24.mediaset.it