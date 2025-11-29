Perché hawkeye non ha figli nei fumetti
Nel vasto universo Marvel, numerosi personaggi presentano caratteristiche e storie familiari spesso sorprendenti rispetto alle aspettative dei lettori. Un esempio insolito riguarda il personaggio di Hawkeye, il cui stato di maternità e paternità rappresenta un’eccezione rispetto alla norma condivisa da molti altri sovente raffigurati come genitori biologici o adottivi. Questo articolo analizza le ragioni di questa assenza nel contesto della continuity principale e le possibilità di future evoluzioni narrative. perché la mancanza di figli canonici di hawkeye nei fumetti marvel sorprende. Includendo il personaggio di Clint Barton nel grande mosaico degli Avengers, si scopre che molti colleghi sono genitori, come Scarlet Witch, Vision, Wolverine, Luke Cage, Ant-Man, Captain Marvel e Wasp. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
