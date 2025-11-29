Perché è stata squalificata tutta la squadra dell’Estudiantes | c’è di mezzo l’ex Juve Di Maria

Calciomercato.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospeso sei mesi il presidente, vecchia conoscenza del nostro calcio: Juan Sebastian Veron Scandalo nello scandalo, si potrebbe dire. La Federcalcio argentina ha squalificato i giocatori dellEstudiantes, compreso il suo presidente Juan Sebastian Veron, il quale in Italia ha giocato con Parma, Lazio e Inter, che hanno dato le spalle a quelli del Rosario Central durante il pasillo de honor c he anticipava la sfida dei playoff del Torneo di Clausura vinto 1-0 dall’Estudiantes. (AnsaFotoInstagram) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

perch233 232 stata squalificata tutta la squadra dell8217estudiantes c8217232 di mezzo l8217ex juve di maria

© Calciomercato.it - Perché è stata squalificata tutta la squadra dell’Estudiantes: c’è di mezzo l’ex Juve Di Maria

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Perch233 232 Stata Squalificata