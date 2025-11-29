Perché cresce l’istruzione da casa? Non sempre è una scelta contro il mondo della scuola

La scuola si fa da casa con l’homeschooling e i riminesi che scelgono questa possibilità sono sempre di più. L’istruzione parentale indica tutte quelle forme di istruzione al di fuori del sistema scolastico. Oggi in provincia, gli studenti coinvolti in questa scelta sono 69. Cifre che rappresentano una piccola parte del totale degli alunni, ma che fotografano un incremento dal periodo del Covid in avanti, quando i casi erano solo un paio. “Motivi di salute, altri legati ai vaccini; o ancora a causa del lavoro dei genitori. Non tutti scelgono l’istruzione da casa per opposizione alla scuola”, spiega la vicesindaca e assessora alle politiche per l’educazione Chiara Bellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

