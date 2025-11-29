Perché ci mobilitiamo solo per le vittime di violenza giovani
AGI - Una recente ricerca dice che nell' 80% dei femminicidi i giornali pubblicano le foto delle vittime, e la percentuale sale se le vittime hanno un'età compresa tra i 14 e i 35 anni (si arriva al 97% dei casi.), per poi scendere al 74% quando le vittime hanno più di 36 anni e arriva a dimezzarsi, 39 per cento, se le stesse sono over 65. Quasi fosse una legge di mercato, tra domanda e offerta di immagini, ovvero di curiosità o addirittura pruderie. Il pesante dato di quell'80% è nel rapporto presentato oggi dall' Osservatorio STEP nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la sala Walter Tobagi nella sede della Fnsi e dal titolo "I media raccontano la violenza sulle donne, parole immagini contro stereotipi e pregiudizi" in occasione della settimana contro le violenze sulle donne, o contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Agi.it
