Perché chef Cannavacciuolo è a Prato? C’entra una cucina… da incubo

Prato, 29 novembre 2025 – Chef Antonino Cannavacciuolo, la pacca più pesante della cucina televisiva italiana, è in giro per Prato. Nonostante il basso profilo, uno come lui non passa inosservato. Anche perché lascia molte tracce social. Le tappe in città. Il primo indizio è arrivato dall’ Operà Art Restaurant, il ristorante dell’Art Hotel Museo, con foto di gruppo dello staff con Cannavacciuolo. La seconda tappa è stata l’ Osteria su Santa Trinita, nell’omonima strada all’angolo con vicolo de’ Neroni. Qui i titolari Vladimiro e Benedetta hanno accolto lo chef insieme alla brigata e lui non si è negato alla foto di rito, che poi è finita in pasto ai social con il commento: “E’ stato un onore averti alla nostra tavola e la legnata finale sulla schiena un privilegio (comunque ha la mano pesa davvero!)”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perché chef Cannavacciuolo è a Prato? C’entra una cucina… da incubo

