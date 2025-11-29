Perché 6000 aerei in tutto il mondo sono stati richiamati da Airbus
Secondo un'indagine interna all'azienda, le intense radiazioni solari potrebbero corrompere dati essenziali per il funzionamento dei controlli di volo su tutti gli A320, l'aeromobile più venduto al mondo. Ritardi e cancellazioni.
