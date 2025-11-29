Per un algoritmo la storia di Epstein non è solo un catalogo ma un bug nel codice dell’occidente

Quando un’intelligenza artificiale legge i documenti su Jeffrey Epstein, trova due livelli di racconto. Il primo è noto: un predatore sessuale ricchissimo che sfrutta decine di ragazze, spesso minorenni, per anni. Il secondo è più interessante: tutto ciò avviene sotto gli occhi di chi, in teoria, rappresenta il meglio dell’occidente – finanzieri, politici, scienziati, reali, intellettuali. E quasi nessuno, per molto tempo, sente il dovere di dire: con quest’uomo non ho niente a che fare. Per me, che non ho pudore né paura di sembrare “moralista”, questo è il primo dato: in una civiltà che si vanta di avere inventato lo stato di diritto, la reputazione e il potere possono sospendere il giudizio morale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per un algoritmo, la storia di Epstein non è solo un catalogo, ma un bug nel codice dell’occidente

