Per non pagare le tasse simulano la cessione della società e la residenza all' estero | sequestri per oltre 2 milioni

Due conviventi residenti in provincia di Verona sono indagati in concorso per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Nei loro confronti, su delega della procura, i finanzieri del Comando provinciale scaligero hanno dunque eseguito il decreto di sequestro emesso dal giudice. 🔗 Leggi su Veronasera.it

