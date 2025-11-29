Per non pagare le tasse simulano la cessione della società e la residenza all' estero | sequestri per oltre 2 milioni

Veronasera.it | 29 nov 2025

Due conviventi residenti in provincia di Verona sono indagati in concorso per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Nei loro confronti, su delega della procura, i finanzieri del Comando provinciale scaligero hanno dunque eseguito il decreto di sequestro emesso dal giudice. 🔗 Leggi su Veronasera.it

