Per La Tosse in Famiglia arriva Felicia ai Teatri di Sant' Agostino
Domenica 30 novembre per la Tosse in Famiglia arriva “Felicia”, spettacolo pluripremiato della compagnia Quintoequilibrio. Sul palco Stefania Ventura con la marionetta ibrida di Giorgia Goldoni a raccontare, tra luci e ombre, la storia di un conflitto che diventa una chance, attraverso la magia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
