Per La Tosse in Famiglia arriva Felicia ai Teatri di Sant' Agostino

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre per la Tosse in Famiglia arrivaFelicia”, spettacolo pluripremiato della compagnia Quintoequilibrio. Sul palco Stefania Ventura con la marionetta ibrida di Giorgia Goldoni a raccontare, tra luci e ombre, la storia di un conflitto che diventa una chance, attraverso la magia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

