Per imporci i vaccini a mRna Speranza & C violarono anche le norme sui farmaci
Secondo le schede, i preparati evitavano la malattia, non anche il contagio da virus. Ma l’utilizzo di prodotti off-label segue regole infrante dall’allora ministro e da Aifa. Non solo i cittadini, ma anche medici e farmacisti ingannati. Perché i vaccini Covid somministrati a carico del Sistema sanitario nazionale (Ssn) non sono stati mai approvati per la prevenzione dell’infezione dell’agente Sars-Cov-2 e mai inseriti da Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, nell’apposito elenco previsto dalla legge 6481996 per quanto riguarda le indicazioni fuori scheda tecnica. È stata violata la norma del farmaco, con un grave danno pure erariale che qualche giudice contabile dovrebbe finalmente degnarsi di prendere in considerazione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altri contenuti sullo stesso argomento
Melanoma e tumore al polmone, vaccini a mRna rafforzano immunoterapia: lo studio - Un vaccino a mRNA "fisso" (Bnt111) per il melanoma, testato su 184 pazienti, ha raddoppiato il tasso di risposta (18% in ... Scrive tg24.sky.it
Robert Kennedy Jr annuncia stop ai finanziamenti dei vaccini mRna negli Usa - , ha annunciato lo stop immediato ai finanziamenti federali destinati alla ricerca sui vaccini a mRna, compresi quelli contro ... Lo riporta tg24.sky.it
Vaccini mRNA: USA tagliano 500 mln di dollari di fondi/ Kennedy JR: “Hanno più rischi che benefici” - Kennedy JR ha deciso di ritirare 500 milioni di dollari di finanziamenti per i vaccini mRNA: secondo lui, infatti, avrebbero più rischi che benefici Continua la battaglia del ministro statunitense ... Scrive ilsussidiario.net