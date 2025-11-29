per chi vuole scoprire il vero volto di leni riefenstahl

R IEFENSTAHL Genere: documentario storico-psicologico Di Andres Veiel Sesso e lotta di classe tra Messico e Usa. Una clip dal film “Dreams” con Jessica Chastain X Leggi anche › A Venezia 81 il documentario su Leni Riefenstahl, la regista di Hitler Per tutta la vita, dal ’45 in poi, Leni Riefenstahl ha cercato di far dimenticare che era stata non solo la regista di Hitler ma colei che aveva contribuito a creare coi suoi film – Il trionfo della volontà nel 1935 e nel 1938 – il mito del Nazismo. La bella idea del documentario di Andres Veiel, Riefenstahl, è di contrapporre a quelle dichiarazioni la forza delle immagini che lei aveva filmato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

