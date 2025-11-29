Per Amplifon un doppio riconoscimento da Time

La rivista americana Time, nota per le celebri copertine, ha inserito Amplifon in due recenti classifiche globali stilate con la società specializzata Statista. La prima – “World’s Best Companies 2025” – misura tre elementi centrali nella governance aziendale contemporanea: trasparenza in materia di sostenibilità, soddisfazione dei dipendenti e andamento dei ricavi. Amplifon, che ha superato nel 2024 i 2,4 miliardi di euro di ricavi annui e opera attraverso più di 10.000 centri specializzati in 26 Paesi, rientra così per il terzo anno consecutivo tra le eccellenze globali. Le aziende italiane inserite in questa classifica sono 28. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per Amplifon un doppio riconoscimento da Time

Argomenti simili trattati di recente

Prenditi cura del tuo udito Giovedì 6 novembre, la Parafarmacia Conad ospita una giornata dedicata alla prevenzione dell’udito. Prenota il tuo test gratuito Amplifon: un piccolo gesto per il tuo benessere, soprattutto se hai più di 55 anni. Chiedi in parafarm - facebook.com Vai su Facebook

Amplifon è tra le migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile secondo il Time - Un nuovo riconoscimento internazionale premia l’impegno di Amplifon nel coniugare crescita, innovazione e sostenibilità ambientale ... Come scrive affaritaliani.it

Amplifon è per la terza volta tra le migliori aziende al mondo secondo il Time - Amplifon: tra le migliori aziende al mondo secondo Time per il terzo anno consecutivo grazie a performance in crescita, sostenibilità e soddisfazione dei dipendenti Amplifon, leader mondiale nei ... affaritaliani.it scrive

Amplifon, per il "Time" è tra le migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile - Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è nella lista 2026 delle migliori aziende al mondo per la crescita ... Riporta teleborsa.it