per amplifon un doppio riconoscimento da time

La rivista americana Time, nota per le celebri copertine, ha inserito Amplifon in due recenti classifiche globali stilate con la società specializzata Statista. La prima – “World’s Best Companies 2025” – misura tre elementi centrali nella governance aziendale contemporanea: trasparenza in materia di sostenibilità, soddisfazione dei dipendenti e andamento dei ricavi. Amplifon, che ha superato nel 2024 i 2,4 miliardi di euro di ricavi annui e opera attraverso più di 10.000 centri specializzati in 26 Paesi, rientra così per il terzo anno consecutivo tra le eccellenze globali. Le aziende italiane inserite in questa classifica sono 28. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

