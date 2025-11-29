2025-11-28 15:29:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola vuole che i suoi giocatori corrano dei rischi quando il Leeds visiterà l’Etihad domani dopo aver criticato l’approccio basato sulla sicurezza che ha fallito contro il Bayer Leverkusen. Guardiola ha apportato 10 modifiche per la partita contro il club tedesco in Champions League a metà settimana e si è ritorta contro in modo spettacolare con il Leverkusen che ha vinto 2-0. Significa la seconda sconfitta consecutiva per il City dopo la battuta d’arresto per 2-1 di sabato sera in casa del Newcastle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pep Guardiola chiede la fine dell’approccio prioritario alla sicurezza contro il Leeds