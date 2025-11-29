Pep Guardiola chiede la fine dell’approccio prioritario alla sicurezza contro il Leeds
2025-11-28 15:29:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola vuole che i suoi giocatori corrano dei rischi quando il Leeds visiterà l’Etihad domani dopo aver criticato l’approccio basato sulla sicurezza che ha fallito contro il Bayer Leverkusen. Guardiola ha apportato 10 modifiche per la partita contro il club tedesco in Champions League a metà settimana e si è ritorta contro in modo spettacolare con il Leverkusen che ha vinto 2-0. Significa la seconda sconfitta consecutiva per il City dopo la battuta d’arresto per 2-1 di sabato sera in casa del Newcastle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Il Diablito è un caso: il City ci ha puntato tantissimo, il suo agente lo ha portato al Leverkusen ma sta vedendo il campo con il contagocce. E ora? Guardiola è arrabbiato e potrebbe chiedere di interrompere il prestito ? a cura di @CostaGianna5 1/9 Vai su X
Prima l'ira, poi l'imbarazzo: #PepGuardiola chiede scusa - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City, no a Haaland e Donnarumma: la scelta folle di Guardiola contro il Bayer. E c’è chi parla di esonero - Bayer Leverkusen: la formazione folle di Guardiola costa caro, Pep decide di rinunciare a Donnarumma e Haaland ... Lo riporta sport.virgilio.it
Esonero Guardiola, fatale l’ultimo ko: il sostituto arriva dalla Serie A - Il club inglese ora ha deciso, il tecnico ha davvero le ore contate. diregiovani.it scrive
Prima l’ira, poi l’imbarazzo: Pep Guardiola chiede scusa - Il tecnico del Manchester City è tornato sull'episodio accaduto dopo il triplice fischio della gara persa a Newcastle. Riporta msn.com