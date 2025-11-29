Ottime notizie per i pensionati italiani visto che tra poche settimane, con l'ingresso del 2026, ci sarà la rivalutazione delle pensioni con gli importi più alti dell'1,4% rispetto al passato e un aumento dello 0,8% rispetto a quanto è accaduto l'anno precedente. La decisione è contenuta all'interno della Gazzetta Ufficiale con pubblicazione il 28 novembre 2025. Cosa sta per cambiare. Se nell'anno ancora in corso le pensioni minime sono pari a 603,4 euro, dal 1°gennaio 2026 questo importo passerà a 611,84 euro. Discorso molto simile per gli importi sui vitalizi che passano da quasi 344 euro mensili a 348,78 nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pensioni in aumento nel 2026: i nuovi importi