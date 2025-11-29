Pensioni in aumento nel 2026 | i nuovi importi
Ottime notizie per i pensionati italiani visto che tra poche settimane, con l'ingresso del 2026, ci sarà la rivalutazione delle pensioni con gli importi più alti dell'1,4% rispetto al passato e un aumento dello 0,8% rispetto a quanto è accaduto l'anno precedente. La decisione è contenuta all'interno della Gazzetta Ufficiale con pubblicazione il 28 novembre 2025. Cosa sta per cambiare. Se nell'anno ancora in corso le pensioni minime sono pari a 603,4 euro, dal 1°gennaio 2026 questo importo passerà a 611,84 euro. Discorso molto simile per gli importi sui vitalizi che passano da quasi 344 euro mensili a 348,78 nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’aumento scatterà dal 1° gennaio 2026 e sarà pieno per le pensioni medio-basse, mentre verrà ridotto progressivamente per gli assegni più elevati: tutte le cifre - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni: viene peggiorata la Legge Fornero! Le politiche di austerità del governo nella Legge di Bilancio riguardano anche la previdenza, con un ulteriore aumento dell’età pensionabile, che colpirà il 99% delle lavoratrici e dei lavoratori, e con l’azzeramento Vai su X
Pensioni, tasso di rivalutazione 2026 in anteprima e la tabella con i nuovi importi - it può anticipare la misura del tasso di rivalutazione che verrà applicato da gennaio 2026. Riporta money.it
Pensioni in aumento nel 2026: i nuovi importi - Importi più elevati il prossimo anno per effetto della rivalutazione: ecco di quanto aumenteranno gli assegni pensionistici ... Secondo msn.com
Pensione minima 2026, ecco tutti i nuovi importi - Oltre alla rivalutazione ordinaria dell’1,4%, per il 2026 è confermata anche la rivalutazione straordinaria destinata alle pensioni il cui importo è inferiore al trattamento minimo. Lo riporta money.it