Pensioni dicembre 2025 più ricche | arrivano tredicesima quattordicesima e bonus da 155 euro

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 29 novembre 2025 – In Toscana sono quasi un milione i pensionati che attendono il pagamento di dicembre, di cui circa 520 mila donne. Un momento atteso perché, insieme alla pensione ordinaria, arriveranno la tredicesima mensilità, per alcuni anche la quattordicesima non incassata a luglio e l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla normativa vigente. Il risultato sarà un accredito complessivo più alto del solito, che richiede però attenzione alle regole, ai limiti per il contante e agli eventuali conguagli fiscali. Quando vengono pagate le pensioni di dicembre. Le pensioni vengono accreditate il primo giorno bancabile del mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pensioni dicembre 2025 pi249 ricche arrivano tredicesima quattordicesima e bonus da 155 euro

© Lanazione.it - Pensioni dicembre 2025 più ricche: arrivano tredicesima, quattordicesima e bonus da 155 euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

pensioni dicembre 2025 pi249Pensioni dicembre 2025 più ricche: arrivano tredicesima, quattordicesima e bonus da 155 euro -  Sono già fissate anche le date di gennaio 2026: il pagamento scatterà il 3 gennaio per chi ritira agli sportelli di Poste ... Scrive lanazione.it

pensioni dicembre 2025 pi249Pagamento Pensioni dicembre 2025: quando arriva? Date, aumenti e tredicesima - Poiché il lunedì 1° dicembre è il primo giorno del mese, e cade in un giorno lavorativo, gli accrediti ... Segnala pensionipertutti.it

Pensione a Dicembre 2025: aumenti, quando viene pagata, novità - Con la pensione di Dicembre 2025, i pensionati riceveranno degli aumenti rispetto ai mesi scorsi grazie all'arrivo della tredicesima e, per alcuni, della quattordicesima, nonché dei rimborsi IRPEF. Segnala ticonsiglio.com

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Dicembre 2025 Pi249