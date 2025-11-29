Pensioni dicembre 2025 più ricche | arrivano tredicesima quattordicesima e bonus da 155 euro

Firenze, 29 novembre 2025 – In Toscana sono quasi un milione i pensionati che attendono il pagamento di dicembre, di cui circa 520 mila donne. Un momento atteso perché, insieme alla pensione ordinaria, arriveranno la tredicesima mensilità, per alcuni anche la quattordicesima non incassata a luglio e l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla normativa vigente. Il risultato sarà un accredito complessivo più alto del solito, che richiede però attenzione alle regole, ai limiti per il contante e agli eventuali conguagli fiscali. Quando vengono pagate le pensioni di dicembre. Le pensioni vengono accreditate il primo giorno bancabile del mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensioni dicembre 2025 più ricche: arrivano tredicesima, quattordicesima e bonus da 155 euro

