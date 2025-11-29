Pensione 10 falsi miti da sfatare | la guida di Ciao Elsa per capire davvero come funziona

In Italia parlare di pensione significa spesso evocare timori piuttosto che informazioni. La scarsa alfabetizzazione finanziaria confermata da Banca d’Italia e Consob rende il terreno fertile per equivoci e luoghi comuni: c’è chi è convinto che “non andremo mai in pensione”, chi teme che i propri contributi “si perdano”, chi pensa che i fondi pensione siano rischiosi o inutili per chi è giovane. Per fare chiarezza, nel Mese dell’Educazione Finanziaria, Ciao Elsa - startup fondata da Anna Vinci e Marco Agnoletto, esperti di previdenza complementare e divulgatori molto attivi sui social - propongono un vademecum che smonta i dieci falsi miti più diffusi e offre consigli pratici per orientarsi tra contributi, fondi pensione e pianificazione previdenziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

