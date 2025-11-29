Pena ridotta per Annunziata Floriano | nuova svolta nel processo al clan dei Piscitelli

Avellinotoday.it | 29 nov 2025

La nuova decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere segna una significativa riduzione della pena per Annunziata Floriano, 35 anni, conosciuta negli atti giudiziari con il soprannome “A’ Picchietella”.La donna è imputata nel procedimento relativo al clan dei Piscitelli, indicati anche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

pena ridotta annunziata florianoSAN FELICE A CANCELLO - Più che dimezzata la pena per la ras della droga Annunziata Floriano a’ Picchietella - 17:32:31 Si è tenuta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’ultima udienza del processo dibattaimentale a carico del clan dei Piscitelli, alias “Cervinari”. Da casertafocus.net

