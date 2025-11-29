Pellegrino lussazione a un dito giocherà con un tutore
Preoccupazione rientrata in casa Parma per le condizioni di Mateo Pellegrino, uscito malconcio dall’ultima seduta di allenamento. L’attaccante è stato infatti sottoposto, dopo la partita con l'Udinese, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lussazione a un dito della mano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Parma, lussazione del dito della mano per Pellegrino: nessuno stop, giocherà con un tutore - Non una buona notizia per il Parma ma neanche la peggiore che poteva arrivare. Lo riporta tuttomercatoweb.com