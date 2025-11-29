Pd | Sensi ' riformismo dà noia va rispettato noi qui per restare'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Il riformismo è diventato una sorta di nemico del popolo, élite e castigo. Tanto che mi viene fatto di chiedere: ma che abbiamo fatto di male? Perché tutta questa paura, questo fastidio, anche un filo di supponenza. Ora, capisco la destra. Destra e riformismo non è che vanno granché d'accordo. In tre anni di governo questi non hanno fatto niente". Lo dice Filippo Sensi intervenendo all'iniziativa dei riformisti Pd a Prato. Il senatore dem risponde alle diverse critiche arrivate da esponenti Pd rispetto all'area riformista, da Goffredo Bettini e Stefano Bonaccini, "ci ha bollato come 'riformisti da salotto', invocando delle parlamentarie per far pesare i voti sulle proposte.

