Pd | Orlando ' proposte riformisti a Prato? Assolutamente condivisibili'

29 nov 2025

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - La riunione dei riformisti Pd a Prato è un controcanto rispetto a quella in corso a Montepulciano? "Non credo che questo sia lo scopo". Lo dice Andrea Orlando a margine di Costruire l'alternativa in corso a Montepulciano. "Anzi voglio dire che le proposte che sono state messe in campo sono assolutamente condivisibili e quando ci sarà occasione saranno recepite dal libro verde che stiamo cercando di trasformare in un libro bianco con il concorso di tutto il partito sulle politiche industriali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

