Pd | Orlando ' partito conti di più assemblea e programma da far crescere nei territori'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo candidarci non ad andare al governo ma a cambiare il Paese. Abbiamo una leadership che è un asset importante, abbiamo una coalizione che abbiamo costruito e abbiamo un partito che dobbiamo utilizzare di più". Lo dice Andrea Orlando intervenendo a 'Costruire l'alternativa' a Montepulciano. "Rimettiamo al centro la discussione, promuoviamo un'assemblea, discutiamo del programma e investiamo i territori, portiamolo nelle federazioni e da lì facciamolo crescere". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd: Orlando, 'partito conti di più, assemblea e programma da far crescere nei territori'

Scopri altri approfondimenti

Dopo aver consegnato la propria riforma nelle mani del presidente della Regione Marco Bucci, i Gruppi di opposizione in consiglio regionale – Partito Democratico, Alleanza Verdi e sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando Presidente – presenteranno la lo - facebook.com Vai su Facebook

Pd: Orlando, 'partito conti di più, assemblea e programma da far crescere nei territori' - Abbiamo una leadership che è un asset importante, abbiamo una coalizione che abbiamo costruito e a ... Secondo iltempo.it

Pd: Orlando, 'proposte riformisti a Prato? Assolutamente condivisibili' - La riunione dei riformisti Pd a Prato è un controcanto rispetto a quella in corso a Montepulciano? Lo riporta iltempo.it

PD nel caos: nasce una maxi-corrente per "blindare" una segretaria in crisi? - Il PD esplode tra veti, correnti e manovre segrete: nasce una maxi- Scrive tag24.it