**Pd | oltre 1200 a evento dem Montepulciano ' qui per rafforzare leadership Schlein' **

Iltempo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Rafforzare la leadership di Elly Schlein e consolidare la costruzione di "un'alternativa plurale e credibile". Marco Sarracino ha sintetizzato così il senso dell'iniziativa della maggioranza dem a Montepulciano, aprendo i lavori della tre giorni in Toscana. Oltre 1200 iscritti, boom di presenze che ha costretto a un cambio di location last minute in una tensostruttura allestita nei giardini della cittadina. Ad organizzare l'evento le aree che al congresso sostennero Schlein: Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e gli ex-art.1 di Roberto Speranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

pd oltre 1200 a evento dem montepulciano qui per rafforzare leadership schlein

© Iltempo.it - **Pd: oltre 1200 a evento dem Montepulciano, 'qui per rafforzare leadership Schlein'**

Contenuti che potrebbero interessarti

Inaugurata miart, esposte 1200 opere da 31 paesi - Con l'esposizione di oltre 1200 opere, è aperta Miart, fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea. Da ansa.it

Pd: pienone per Montepulciano, organizzatori 'oltre 200 stanze già prenotate' - Si preannuncia piuttosto partecipata la tre giorni a Montepulciano per 'Costruire l'alternativa', come recita il titolo dell'evento organizzato da Areadem che fa ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Oltre 1200 persone a Seul celebrano la Festa della Repubblica - L'ambasciata d'Italia a Seul ha celebrato la Festa della Repubblica Italiana presso la Residenza dell'ambasciatore. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Oltre 1200 Evento