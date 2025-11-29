**Pd | oltre 1200 a evento dem Montepulciano ' qui per rafforzare leadership Schlein' **
Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Rafforzare la leadership di Elly Schlein e consolidare la costruzione di "un'alternativa plurale e credibile". Marco Sarracino ha sintetizzato così il senso dell'iniziativa della maggioranza dem a Montepulciano, aprendo i lavori della tre giorni in Toscana. Oltre 1200 iscritti, boom di presenze che ha costretto a un cambio di location last minute in una tensostruttura allestita nei giardini della cittadina. Ad organizzare l'evento le aree che al congresso sostennero Schlein: Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e gli ex-art.1 di Roberto Speranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
