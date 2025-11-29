Pd i mille di Montepulciano a Schlein | per alternativa si riparte da noi
Montepulciano (Si), 29 nov. (askanews) – Per l’alternativa “si riparta da noi”. Lo chiede la ‘maggioranza’ del Pd riunita a Montepulciano alla segretaria del Pd Elly Schlien che arriverà domani alla tre giorni senese per concludere i lavori. I Dems di Andrea Orlando, AreaDem di Dario Franceschini e gli ex articolo 1 di Roberto Speranza si sono riuniti, per riaffermare la leadership di Schlein, in un momento di snodo con la tornata delle regionali appena conclusa e lo sguardo alle Politiche del 2027, ma anche per chiedere che il partito torni a contare “di più” in vista della ‘scrittura’ di un “programma” e delle relative alleanze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
