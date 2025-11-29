**Pd | a Montepulciano maggioranza dem si allarga e ' blinda' leadership Schlein**

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - Più che un 'conclave', formula ricorrente di tante riunioni 'd'area' nel Pd, quella di Montepulciano nella tensostruttura ai giardinetti - sedie di plastica, brecciolino a terra e spifferi gelidi dalle tende - somiglia più a una festa de L'Unità, in pieno inverno. Niente di riservato. Anzi. Sotto le mura medievali della cittadina toscana, va in scena una prova di forza di nuovi equilibri che vanno consolidandosi dentro il Pd. A sostegno della leadership di Elly Schlein. Ci sono quelli che 'l'hanno vista arrivare'. La folta rappresentanza di Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Marco Sarracino e gli ex-art.

