Pd a Montepulciano la carica dei mille di Schlein | Insieme per costruire un’alternativa

L’area maggioritaria del Pd si fa sentire da Montepulciano, dove sono oltre mille i partecipanti alla kermesse ‘Costruire l’alternativa’, promossa dai sostenitori di Elly Schlein al congresso dem. Il via vai degli interventi è iniziato venerdì dal palco nella tensostruttura dei Giardini di Poggiofanti. Nel piccolo Comune del Senese è arrivata la carica degli iscritti al partito: tra i presenti Andrea Orlando e Beppe Provenzano di Sinistra dem, Dario Franceschini e Marina Sereni di Area dem e gli ex Articolo1 Roberto Speranza, Nico Stumpo, Arturo Scotto, Maria Cecilia Guerra. Alle tre aree promotrici dell’iniziativa si aggiungono il gruppo dei neoulivisti di Crea, con Anna Ascani, Marco Meloni, Matteo Mauri, Antonio Nicita, Irene Manzi, Beatrice Lorenzin, Andrea Casu, Toni Ricciardi, Marco Simiani, Lorenzo Basso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pd, a Montepulciano la carica dei mille di Schlein: “Insieme per costruire un’alternativa”

