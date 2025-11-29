Una donna di 38 anni si è sparata alla testa oggi pomeriggio in una strada pubblica di Nole Canavese, in provincia di Torino, dopo una lite con il compagno convivente. A seguito del colpo, la donna è rimasta a terra semincosciente, quindi è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale di Ciriè. Sul posto, al momento dello sparo, era presente il compagno della donna.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Paura a Torino, donna si spara in testa dopo un litigio con il compagno convivente