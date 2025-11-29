Partito da piazza Tre Martiri il bus manifesto per dire No alla violenza sulle donne
Ogni giorno e in tutti i luoghi attraversati dalla comunità: no alla violenza sulle donne. Soroptimist e Start Romagna hanno voluto dar forza a questo messaggio portando in piazza Tre Martiri un bus-manifesto, trasformato per l’occasione in uno spazio aperto di ascolto e sensibilizzazione.A. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
