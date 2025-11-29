Partita Avellino posticipata | nuovo orario per il calcio d' inizio allo Stadio Druso
L’Us Avellino comunica che la Lega Serie B ha posticipato il calcio d'inizio della partita della 14ª giornata contro l'Avellino, in programma oggi, sabato 29 novembre, allo Stadio Druso, dalle ore 15.00 alle ore 15.30. La decisione è stata assunta in seguito ai ritardi per cause di forza maggiore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
IL PROVINCIALE. . BASKET , Intervista prepartita di coach Carone della S.S.Felice Scandone Avellino 1948 - facebook.com Vai su Facebook
CHE PARTITA AD AVELLINO! La vincono i lupi, 4-3 #AvellinoReggiana #SerieBKT #DAZN Vai su X
Reggiana sconfitta in una partita folle ad Avellino - Lombardi va in scena una partita folle, in cui la matricola biancoverde di Raffaele Biancolino ritrova una vittoria che mancava da oltre un mese, mentre la Reggiana di Davide ... Secondo rainews.it