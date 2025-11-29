Partita Avellino posticipata | nuovo orario per il calcio d' inizio allo Stadio Druso

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Us Avellino comunica che la Lega Serie B ha posticipato il calcio d'inizio della partita della 14ª giornata contro l'Avellino, in programma oggi, sabato 29 novembre, allo Stadio Druso, dalle ore 15.00 alle ore 15.30. La decisione è stata assunta in seguito ai ritardi per cause di forza maggiore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Reggiana sconfitta in una partita folle ad Avellino - Lombardi va in scena una partita folle, in cui la matricola biancoverde di Raffaele Biancolino ritrova una vittoria che mancava da oltre un mese, mentre la Reggiana di Davide ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Avellino Posticipata Nuovo