Partinico l' istituto comprensivo Danilo Dolci adotta il saggio Femminicidio e narcisismo patologico

L’Inner Wheel club service di TerraSinus e l'Istituto di Istruzione Superiore Danilo Dolci di Partinico hanno promosso lo scorso 31 ottobre 2025 una conferenza sul doloroso tema della violenza contro le donne. Tra i relatori Andrea Giostra, curatore e coautore del saggio "Femminicidio e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ALL’IIS “DANILO DOLCI” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITA’ IL 3 DICEMBRE SI TERRA’ L’EVENTO “ALL TOGETHER NOW” L’Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico annuncia che mer - facebook.com Vai su Facebook

L’Istituto Comprensivo Danilo Dolci di Partinico adotta per i suoi studenti il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni ... - L’Inner Wheel club service di TerraSinus e l’Istituto di Istruzione Superiore Danilo Dolci di Partinico hanno promosso lo scorso 31 ottobre 2025 una Conferenza sul doloroso tema della violenza contro ... Segnala ilfattonisseno.it

Partinico, insegnante investita sulle strisce pedonali davanti all’istituto Danilo Dolci - Una professoressa in servizio all’istituto superiore “Danilo Dolci” di Partinico, è stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava il viale della Regione siciliana, davanti alla nuova ... Secondo teleoccidente.it

PARTINICO. FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’OSSERVATORIO PER LO SVILUPPO E LA LEGALITA’ GIUSEPPE LA FRANCA E L’ISTITUTO CASSARA’ - Firmato, questa mattina, il protocollo d’intesa tra l’osservatorio per lo sviluppo e la legalità Giiuseppe La Franca e l’Istituto Comprensivo Ninni Cassarà, nell’ambtio della manifestazione di ... Lo riporta teleoccidente.it