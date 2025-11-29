Partinico l' istituto comprensivo Danilo Dolci adotta il saggio Femminicidio e narcisismo patologico

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inner Wheel club service di TerraSinus e l'Istituto di Istruzione Superiore Danilo Dolci di Partinico hanno promosso lo scorso 31 ottobre 2025 una conferenza sul doloroso tema della violenza contro le donne. Tra i relatori Andrea Giostra, curatore e coautore del saggio "Femminicidio e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’Istituto Comprensivo Danilo Dolci di Partinico adotta per i suoi studenti il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni ... - L’Inner Wheel club service di TerraSinus e l’Istituto di Istruzione Superiore Danilo Dolci di Partinico hanno promosso lo scorso 31 ottobre 2025 una Conferenza sul doloroso tema della violenza contro ... Segnala ilfattonisseno.it

Partinico, insegnante investita sulle strisce pedonali davanti all’istituto Danilo Dolci - Una professoressa in servizio all’istituto superiore “Danilo Dolci” di Partinico, è stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava il viale della Regione siciliana, davanti alla nuova ... Secondo teleoccidente.it

PARTINICO. FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’OSSERVATORIO PER LO SVILUPPO E LA LEGALITA’ GIUSEPPE LA FRANCA E L’ISTITUTO CASSARA’ - Firmato, questa mattina, il protocollo d’intesa tra l’osservatorio per lo sviluppo e la legalità Giiuseppe La Franca e l’Istituto Comprensivo Ninni Cassarà, nell’ambtio della manifestazione di ... Lo riporta teleoccidente.it

Cerca Video su questo argomento: Partinico Istituto Comprensivo Danilo